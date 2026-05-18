Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική για υποκλοπές τις επόμενες ημέρες στη Βουλή

Συνθήκες πρώιμου πολιτικού καύσωνα και σφοδρής αντιπαράθεσης αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες στην Βουλή. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ολομέλειας του κοινοβουλίου την προσεχή Πέμπτη θα συζητηθούν οι προτάσεις για διενέργεια προανακριτικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ την Παρασκευή θα συζητηθεί το αίτημα για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων έχουν κατατεθεί δύο ξεχωριστές προτάσεις από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ και από ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Αριστερά. Τα δύο κείμενα βασίζονται στο υλικό της νέας δικογραφίας που διαβίβασε στην Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ζητούν να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Υπενθυμίζεται πως για την έγκριση των προτάσεων απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 151 βουλευτών σε μυστική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί το βράδυ της Πέμπτης.

Οι δύο προτάσεις αναμένεται να λάβουν την στήριξη των βουλευτών της αντιπολίτευσης όχι όμως και της πλειοψηφίας που υποστηρίζει ότι από το περιεχόμενο του φακέλου κατά των δύο μελών της κυβέρνησης «δεν προκύπτουν καν αποχρώσες ενδείξεις εμπλοκής». Για την υπόθεση των υποκλοπών το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει αίτημα εξεταστικής ζητώντας παράλληλα να ενεργοποιηθεί το σχετικό άρθρο του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που παρέχει την δυνατότητα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές αρκεί να ψηφιστούν από 120 βουλευτές αντί 151.

Από το δικαίωμα της μειοψηφίας εξαιρούνται υποθέσεις που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Εξεταστική επιτροπή για τα συγκεκριμένα ζητήματα συγκροτείται μόνο με την σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας. Πάντως, από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν συνδέεται με κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν αυξημένες πλειοψηφίες και προειδοποιούν με σφοδρές αντιδράσεις ακόμα και με κατάθεσε πρότασης μομφής σε περίπτωση που η πλειοψηφία επιχειρήσει να ανεβάσει τον πήχη της σχετικής ψηφοφορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη είπε «στέλνω ένα μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, ότι θα είναι εκτροπή να συναινέσει. Ενώ το 2022 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε με 151».

Από την άλλη πλευρά συνεργάτες του κ. Κακλαμάνη σχολιάζουν: «Πάγια τακτική ότι δεν αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος τον θεσμό του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής που είναι και το κυρίαρχο όργανο».

Να σημειωθεί ότι μια «πρόγευση» για τις διαθέσεις πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών θα δοθεί την προσεχή Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όπου έχουν κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.