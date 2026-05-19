Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές του μετρό στην επέκταση της Καλαμαριάς

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να αποδοθεί στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, όπως διατυπώνεται συνεχώς από την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ οι δοκιμαστικές διαδρομές στη γραμμή αυτή φαίνεται πως ήδη έχουν ξεκινήσει.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές. Στο δοκιμαστικό δρομολόγιο στο οποίο έχει επιβιβαστεί ο κ. Δήμας, δηλώνει πως ξεκίνησαν από τον σταθμό της Καλαμαριάς με προορισμό την Αρετσού.

Στο βίντεο μάλιστα ο κ. Δήμας σχολιάζει και το “Kala…Maria”, την ανακοίνωση δηλαδή του σταθμού στα αγγλικά με ιδιαίτερη προφορά, με τους ανθρώπους του μετρό να διαβεβαιώνουν πως αυτό θα αλλάξει. Αντίστοιχο ζήτημα υπάρχει και με τον σταθμό Αρετσού, όπως ακούγεται από την ανακοίνωση του σταθμού στα αγγλικά κατά τη διάρκεια του δρομολογίου.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο κ. Δήμας

Μετρό Θεσσαλονίκης

