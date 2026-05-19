Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος – Μπήκε με τρίκυκλο ανάποδα σε δρόμο, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Ένας 63χρονος από την Αίγυπτο συνελήφθη χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας συνελήφθη αρχικά για παραβάσεις του ΚΟΚ, όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως ήταν φυγόποινος.

Ο άνδρας εντοπίστηκε αρχικά από αστυνομικούς να εισέρχεται αντίθετα σε οδό στην περιοχή της Τούμπας, οδηγώντας τρίκυκλη μοτοσυκλέτα. Όταν τον ακινητοποίησαν διαπίστωσαν πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς. Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμούν οκτώ αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών, για παραβάσεις Υγειονομικών Διατάξεων, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Θεσσαλονίκη

