Θεσσαλονίκη: Μια αγκαλιά δύναμης για τους ογκολογικούς ασθενείς στο Θεαγένειο μέσα από έναν πρωινό καφέ

Μια ιδιαίτερα ανθρώπινη πρωτοβουλία ξεκινά στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, με στόχο να προσφέρει στήριξη, ανακούφιση και ουσιαστική επικοινωνία στους ογκολογικούς ασθενείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η δράση με τίτλο «Πρωινός Καφές με την ψυχολόγο»που φέρει την υπογραφή της ιατρού – ακτινοθεραπεύτριας Κωνσταντίνας Μπόνιου δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, όπου οι άνθρωποι που δίνουν τη δική τους μάχη μπορούν να μοιραστούν σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες σε ένα περιβάλλον ζεστασιάς και αποδοχής.

Κάθε Τρίτη πρωί, το σαλόνι του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος μετατρέπεται σε σημείο ανθρώπινης επαφής και ψυχολογικής ενδυνάμωσης. Μέσα από μια χαλαρή συζήτηση γύρω από έναν καφέ, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αποφορτιστούν, να νιώσουν πως δεν είναι μόνοι και να αντλήσουν δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Όπως τονίζεται από το νοσοκομείο, η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όλους τους ογκολογικούς ασθενείς του νοσοκομείου και έρχεται να αναδείξει τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της θεραπείας, δίνοντας χώρο όχι μόνο στη φροντίδα του σώματος αλλά και της ψυχής.

“Με μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις, το Θεαγένειο υπενθυμίζει πως η ανθρώπινη παρουσία, η κουβέντα και η αλληλεγγύη μπορούν να γίνουν πολύτιμο στήριγμα στις πιο δύσκολες στιγμές”, τονίζει η διοίκηση του Θεαγενείου στην ανακοίνωσή της.