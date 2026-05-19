Μαρία Ηλιάκη: Δεν πάω στις παιδικές χαρές, γιατί γίνομαι έξαλλη με αυτά που βλέπω

Με αφορμή πρόσφατη τοποθέτηση του Χαβιέρ Μπαρδέμ για την τοξική αρρενωπότητα, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης άνοιξαν συζήτηση το πρωί της Τρίτης 19/5 μέσα από την εκπομπή «Νωρίς νωρίς», σχολιάζοντας συμπεριφορές που εξακολουθούν να αναπαράγονται από πολύ μικρές ηλικίες.

Η Μαρία Ηλιάκη στάθηκε σε περιστατικά που παρατηρεί στην καθημερινότητά της. «Τα βλέπεις στον δρόμο, τα βλέπεις και σε πολύ απλές καθημερινές στιγμές. Εγώ ακόμα και στην παιδική χαρά βλέπω πράγματα, τα οποία με ενοχλούν πάρα πολύ από γονείς, πώς συμπεριφέρονται στα αγόρια και πώς στα κορίτσια. Γι’ αυτό δεν πάω στις παιδικές χαρές, γιατί γίνομαι έξαλλη με αυτά που βλέπω», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Κρατερός Κατσούλης υπογράμμισε πως πρόκειται για μια βαθιά ριζωμένη κοινωνική νοοτροπία που δεν αλλάζει εύκολα. «Είναι δεδομένο ότι όταν λέμε ότι είναι κάτι ριζωμένο είναι ένα κοινωνικό DNA, το οποίο διαιωνίζεται, το οποίο όμως για να αλλάξει, πρέπει να λειτουργήσουμε όπως οι επιστήμονες. Με ανακάλυψη, με έρευνα», ανέφερε.