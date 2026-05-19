Πετρέλαιο: Πέφτουν οι τιμές του Brent μετά την αναβολή της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, που άμβλυνε τους φόβους για άμεση, νέα ανάφλεξη της σύγκρουσης και επιδείνωση των συνθηκών στην ενεργειακή αγορά.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο του πετρελαίου Brent σημειώνει πτώση 1,48% και διαμορφώνεται στα 110,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο παράδοσης Ιουλίου χάνει 1,37%, στα 110,56 δολάρια.

Πτώση της τάξης του 1% καταγράφει και το πιο ενεργό συμβόλαιο του αμερικανικού αργού, West Texas Intermediate, που κινείται στα 107,50 δολάρια, ενώ σημαντικά χαμηλότερα διαμορφώνεται το συμβόλαιο παράδοσης Ιουλίου του WTΙ, στα 103,51 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 0,80%.

Ο Τραμπ έκανε γνωστό τη Δευτέρα ότι ανέβαλε την «προγραμματισμένη για αύριο επίθεση στο Ιράν» κατόπιν αιτήματος των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Αργότερα, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι «ετοιμαζόμασταν να πραγματοποιήσουμε μια πολύ μεγάλη επίθεση αύριο» αλλά πρόσθεσε: «Το ανέβαλα για λίγο, ελπίζω ίσως για πάντα, αλλά πιθανώς για λίγο», επειδή «είχαμε πολύ σημαντικές συζητήσεις με το Ιράν και θα δούμε σε τι θα καταλήξουν».

Οι δηλώσεις Τραμπ σε συνδυασμό με τις ενδείξεις ότι έχει ξαναρχίσει κάποια ναυτιλιακή δραστηριότητα μέσω του Στενού του Ορμούζ, αν και οι ροές παραμένουν πολύ κάτω από τα κανονικά επίπεδα και ενδέχεται να επιδεινωθούν γρήγορα, βοήθησε να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στις τιμές του καυσίμου.