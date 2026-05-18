Κοζάκου και Καπουτζίδης για τη φετινή Eurovision: Έχουμε ζήσει και καλύτερες διοργανώσεις, το 2015 στη Βιέννη ήταν πιο μεγαλοπρεπής

Τις εντυπώσεις από τη φετινή διοργάνωση της Eurovision που φιλοξενήθηκε στη Βιέννη μετέφερε η Μαρία Κοζάκου. Η δημοσιογράφος ανέλαβε μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη για δέκατη χρονιά τον ρόλο των σχολιαστών του Διαγωνισμού Τραγουδιού. Καταθέτοντας τη δική της άποψη, τόνισε ότι η Eurovision έχει διοργανωθεί και με πιο πετυχημένο τρόπο στο παρελθόν. Φέτος όλα της φάνηκαν πιο μικρά από ότι περίμενε, όπως για παράδειγμα τα καμαρίνια.

Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τη Δευτέρα 18 Μαΐου, με τη δημοσιογράφο να σχολιάζει: «Έχουμε ζήσει και καλύτερες διοργανώσεις. Τα πράγματα ήταν μικρά, μικρότερα απ’ όσο θα έπρεπε να είναι. Και πέρυσι ήταν οικογενειακά, αλλά δεν ήταν μικρά. Οι χώροι ήταν όλοι μικροί, ο χώρος εργασίας των ανθρώπων ήταν μικρός, τα καμαρίνια μικρά».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, ανέφερε: «Ήταν μικρά και όχι οικογενειακά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, στο Λίβερπουλ που ήμασταν πρόπερσι ήταν όλα με το σωστό μέγεθος, τις σωστές αποστάσεις και όλα λειτουργούσαν ρολόι. Και η σκηνή ήταν μικρή, αλλά ένα κόσμημα».

Παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο ο Γιώργος Καπουτζίδης εξήγησε ότι ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η Eurovision ήταν ο ίδιος με εκείνον του 2015. Τότε, τόνισε ο ηθοποιός και σεναριογράφος η διοργάνωση είχε χαρακτηριστεί από μεγαλοπρέπεια. «Αυτοί είχαν κάνει στον ίδιο χώρο τη διοργάνωση το 2015 και τότε φαίνονταν όλα πιο μεγάλα. Τώρα, έντεκα χρόνια μετά είδες ότι δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη. Το 2015 ήταν μια πιο μεγαλοπρεπής Eurovision. Τώρα, είναι και οι συνθήκες τέτοιες, που ήταν όλα πιο μαζεμένα».