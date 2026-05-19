Θεσσαλονίκη: Το αυθεντικό τρόπαιο του NBA προσγειώνεται σήμερα στη νέα παραλία

Το θρυλικό Larry O’Brien Trophy κάνει στάση σήμερα στη Θεσσαλονίκη μέσα από το “3on3 Road to Glory” της Novibet. Πού και πότε θα το δει το κοινό.

Το Larry O’Brien Trophy, το αυθεντικό τρόπαιο του National Basketball Association και ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του παγκόσμιου αθλητισμού, έρχεται φέτος στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα του NBA στο κοινό της πόλης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του “3on3 Road to Glory”, της μπασκετικής διοργάνωσης της Novibet, που φέρνει την εμπειρία του NBA στην Ελλάδα μέσα από αγώνες και παράλληλες δράσεις για τους φίλους του μπάσκετ.

Μετά τις στάσεις του σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, το αυθεντικό τρόπαιο των πρωταθλητών του NBA ολοκληρώνει την ελληνική του περιοδεία στη Θεσσαλονίκη.

Πού θα βρίσκεται το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου, από τις 17:00 έως τις 21:00, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά το Larry O’Brien Trophy στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, κοντά στο άγαλμα του Κων. Καραμανλή.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να φωτογραφηθούν με το εμβληματικό τρόπαιο και να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή μπασκετική εμπειρία, που φέρνει για ακόμη μία χρονιά τη λάμψη και τη μαγεία του NBA πιο κοντά στο ελληνικό κοινό.

Το Trophy Tour αποτελεί μία από τις κεντρικές δράσεις του “3on3 Road to Glory”, το οποίο συνεχίζει να ενισχύει τη σύνδεση των Ελλήνων φιλάθλων με το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.