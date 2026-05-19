Κόρινθος: Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στα Λουτρά Ωραίας Ελένης
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Απίστευτο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι σε παραλία των Λουτρών της Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, όταν καρχαρίας έκοβε βόλτες στα ρηχά.
Η εμφάνιση του καρχαρία στην ακτή, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους στα Λουτρά Ωραίας Ελένης, σύμφωνα με το korinthostv.
Ο καρχαρίας είχε μήκος περίπου 2,5 μέτρα.
Τον τελευταίο καιρό αρκετοί καρχαρίες κάνουν την εμφάνισή τους σε παραλίες της χώρας. Πρόσφατα εθεάθη στη Βοιωτία, σε παραλία στην περιοχή Άσπρα Σπίτια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΠΑΣΟΚ για μη προσέλευση του Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
- Μουτίδου σε Λιάγκα: Κι εσύ κοροϊδεύεις τον κόσμο, η κοροϊδία δε γίνεται μόνο όταν σε πληρώνει ο λαός στην ΕΡΤ
- Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο – “Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν”