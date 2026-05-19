Κόρινθος: Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

Απίστευτο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι σε παραλία των Λουτρών της Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, όταν καρχαρίας έκοβε βόλτες στα ρηχά.

Η εμφάνιση του καρχαρία στην ακτή, προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους στα Λουτρά Ωραίας Ελένης, σύμφωνα με το korinthostv.

Ο καρχαρίας είχε μήκος περίπου 2,5 μέτρα.

Τον τελευταίο καιρό αρκετοί καρχαρίες κάνουν την εμφάνισή τους σε παραλίες της χώρας. Πρόσφατα εθεάθη στη Βοιωτία, σε παραλία στην περιοχή Άσπρα Σπίτια.

