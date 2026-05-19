Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026: “Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε”

Μήνυμα προς τους μαθητές που θα δώσουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Στο μήνυμά του τονίζει πως ακόμη κι αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που επιθυμούν, δεν πρέπει να απογοητεύονται, αφού δεν θα επηρεάσουν «απαραίτητα όλη την μελλοντική πορεία» τους.

Τους προτρέπει να προχωρήσουν με «θάρρος και αισιοδοξία» ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου:

«Αγαπητά μου παιδιά,

Να λοιπόν, που έφθασε η ημέρα για να αποχαιρετήσετε το σχολείο μετά από πολλά-πολλά χρόνια, το σχολείο που σας χάρισε ανεξίτηλες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της ζωής σας.

Μέσα στην ένταση και την αγωνία των ημερών, που δικαιολογημένα και -πιστεύω- χωρίς υπερβολές δοκιμάζετε τις παραμονές των πανελληνίων εξετάσεων, επιτρέψτε μου να ανοίξουμε μαζί μια όμορφη παρένθεση: Ελάτε να θυμηθείτε -ίσως να βρείτε και παλαιές φωτογραφίες- από τις πρώτες εκείνες στιγμές σας στον Παιδικό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο. Να ακούσετε και πάλι το κουδούνι στον Αγιασμό της Α’ Δημοτικού, να φέρετε στον νου σας τον Δάσκαλο ή την Δασκάλα που σας έμαθε τα πρώτα γράμματα. Και μετά να μετρήσετε τον αριθμό των βιβλίων που έπρεπε να μελετήσετε στα χρόνια του Γυμνασίου και του Λυκείου, τα μαθήματα που σας δυσκόλεψαν, αλλά και τις ωραίες παρέες με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σας.

Τι λοιπόν; Δεν άξιζαν όλα αυτά τα χρόνια, οι εμπειρίες, οι δυσκολίες, οι αγωνίες, οι χαρές, η ικανοποίηση;

Τώρα βέβαια, στο τέλος μιας μεγάλης πορείας, που θα την χαρακτήριζα “ιστορική”, έχετε να διαγωνισθείτε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ετοιμασθήκατε όσο καλύτερα γινόταν. Σας προτρέπω να μελετήσετε τις τελευταίες ημέρες με πρόγραμμα και μέθοδο.

Να βρείτε λίγο χρόνο και για ξεκούραση, αναψυχή και χαμόγελο. Σας συνοδεύουν οι ευχές και η αγάπη όλων μας, των γονέων σας και όσων συνοδοιπορούν μαζί σας σε αυτόν τον όμορφο, και λίγο ανηφορικό, δρόμο.

Σε κάθε περίπτωση η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους, άλλωστε το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη την μελλοντική πορεία σας. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδιά σας, μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα.

Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου θεία φώτιση, επιμονή και υπομονή, επιτυχημένη πορεία σε όλη την ζωή σας και κάθε καλή καρποφορία στους κόπους σας!

Με πατρικές ευχές για κάθε επιτυχία!

Ο Αρχιεπίσκοπος+ Ο Αθηνών Ιερώνυμος Β’».

