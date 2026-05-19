Συναγερμός στην Εσθονία με ύποπτο drone – Καταρρίφθηκε με πύραυλο από ρουμανικό F-16

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Εσθονία, όταν ύποπτο drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι νατοϊκές αεροπορικές δυνάμεις για την εξουδετέρωση της απειλής.

Ειδικότερα, το drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της Εσθονίας,, προερχόμενο από τη Ρωσία και στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο εσθονικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Καταρρίφθηκε από ένα ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 του ΝΑΤΟ στις 12:14 (τοπική ώρα) με έναν μόνο πύραυλο. «Το περιστατικό συνέβη υπό συνθήκες έντονου ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών από τη Ρωσία», πρόσθεσαν οι αρχές.

Στο πλαίσιο της αστυνόμευσης του εναέριου χώρου της Βαλτικής από το ΝΑΤΟ, τα F-16M της Πορτογαλικής Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται επί του παρόντος στην αεροπορική βάση Ämari στην Εσθονία, ενώ τα γαλλικά Rafale και τα ρουμανικά F-16 επιχειρούν από την βάση Šiauliai στη Λιθουανία.

Το drone βρισκόταν υπό παρακολούθηση πριν εισέλθει στην Εσθονία και η απόφαση να καταρριφθεί ελήφθη για «ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στον άμαχο πληθυσμό και τις υποδομές».

Το drone καταρρίφθηκε μεταξύ του Βόρτσιαρβ και της Πολτσάμαα στην κεντρική Εσθονία πριν συντριβεί σε ένα χωράφι, ανέφεραν οι εσθονικές αρχές. Οι έρευνες για τα συντρίμμια βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Η Εσθονία αρνείται ότι ουκρανικά drones εκτοξεύονται από το έδαφός της

Οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών κατηγορούν την Ουκρανία ότι προετοιμάζεται να εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών στόχων από βάσεις στις Βαλτικές χώρες.

«Η Ρωσία ψεύδεται ότι η Λετονία επιτρέπει σε οποιαδήποτε χώρα να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο και το έδαφος της για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας», δήλωσε ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς.

«Επιβεβαιώνω για άλλη μια φορά ότι μίλησα και με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας αμέσως μετά από αυτό το περιστατικό. Η Εσθονία δεν έχει χορηγήσει άδεια χρήσης του εναέριου χώρου της σε κανέναν εκτός από τους συμμάχους της, και οι Ουκρανοί δεν ζήτησαν τέτοια άδεια», δήλωσε ο Εσθονός υπουργός Άμυνας, Χάνο Πέβκουρ.

«Στην επικοινωνία μας, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας ζήτησε συγγνώμη που συνέβη ένα τέτοιο περιστατικό, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του που καταρρίψαμε το drone», πρόσθεσε.

«Ζητούμε συγγνώμη από την Εσθονία και όλους τους φίλους μας της Βαλτικής για τέτοια ακούσια περιστατικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χέορχι Τίκι.

