Ρωσικό ΜΜΕ: Ο Σαββίδης θέλει Ταλαλάεφ για προπονητή στον ΠΑΟΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά αυτό δεν εμποδίζει ξένα Μέσα να θεωρούν πιθανή την αποχώρηση του από τον “Δικέφαλο του Βορρά”, από τη στιγμή που η ομάδα δεν πέτυχε κάποιον από τους στόχους που έχει θέσει.

Έτσι «νερό στο μύλο» αυτής της φημολογίας δίνει ένα ακόμη ξένο Μέσο και αυτή τη φορά από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει, ο Ιβάν Σαββίδης έχει ξεχωρίσει τον αντικαταστάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου σε περίπτωση που μείνει κενή η θέση.

Το κανάλι Telegram MYACH RU, υποστηρίζει πως ο προπονητής της Μπάλτικα, ο Αντρέι Ταλαλάεφ, είναι αυτός που έχει ξεχωρίσει ο μεγαλομέτοχος και πως και στο παρελθόν είχε μπει στο «κάδρο» της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Στο σχετικό ρεπορτάζ γίνεται αναφορά στα δημοσιεύματα από την Τουρκία που θέλουν… ξανά τον Λουτσέσκου να είναι στο «κάδρο» της Μπεσίκτας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος προπονητής ποτέ δεν εργάστηκε στο εξωτερικό και πως ως προπονητής της Μπάλτικα την ανέβασε στην πρώτη κατηγορία. Έχει εργαστεί επίσης στην Τορπέντο Μόσχας με την οποία ως παίκτη είχε πάρει και Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Επίσης έχει εργαστεί στην Κίμκι, στην Αχμάτ Γκρόζνι, ενώ ως βοηθός προπονητή έχει περάσει και από την Σπάρτακ Μόσχας αλλά και την ομάδα του Ροστόφ.

Πηγή: metrosport.gr

