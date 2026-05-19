Το Κατάρ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν χρειάζονται “περισσότερο χρόνο”

Το Κατάρ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χρειάζονται «περισσότερο χρόνο».

«Υποστηρίζουμε τη διπλωματική προσπάθεια του Πακιστάν, το οποίο έχει επιδείξει σοβαρότητα στην προσπάθεια να φέρει κοντά τα μέρη και να βρει μια λύση, και πιστεύουμε όντως ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, αλ-Ανσάρι, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε νωρίτερα ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα», αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, που έχουν διακοπεί από τις 8 Απριλίου και την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.