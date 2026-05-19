Πετρούπολη: Είχαν αφήσει στον δρόμο δύο ανήλικα δύο και τεσσάρων ετών – Συνελήφθη ο πατέρας
Στη σύλληψη ενός 32χρονου για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας (18/5) αστυνομικοί στην Πετρούπολη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20.00 όταν η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε για δύο ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν μόνα τους στον δρόμο.
Όπως διαπιστώθηκε, τα παιδιά, δύο και τεσσάρων ετών, τα είχε αφήσει μόνα τους ο 32χρονος πατέρας τους ο οποίος φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών.
Τελικά τα ανήλικα τα πήρε η μητέρα τους, ενώ ο 32χρονος συνελήφθη.
