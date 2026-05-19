MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΑΔΕ κατάσχεσε λαθραία καπνικά και σφαίρες στην Μυτιλήνη –  Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Λαθραία καπνικά προϊόντα και σφαίρες εντόπισαν και κατέσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβάτες που είχαν αφιχθεί από την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 201 σφαίρες των 9 χιλιοστών (4 πακέτα των 50 τεμαχίων και μία μεμονωμένη σφαίρα).
  • 44 πακέτα λαθραίων τσιγάρων διαφόρων εμπορικών σημάτων

Οι ελεγκτές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση:

  • Οχήματος με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των λαθραίων προϊόντων και αντικειμένων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων, καθώς και
  • Ενός laptop, δύο κινητών τηλεφώνων, δύο smartwatch και φακέλου με 16 έγγραφα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών Μυτιλήνης, ενώ η σχετική δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

ΑΑΔΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Λαβρόφ: Είναι απόλυτο δικαίωμα του Ιράν να έχει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ισπανία: Δύο Ελληνίδες τραυματίστηκαν όταν μέρος κτιρίου κατέρρευσε σε καφετέρια στη Μενόρκα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Σύγκρουση Γεωργιάδη-Σαλμά στη Βουλή: “Είστε άσχετος ή εκπρόσωπος συγκεκριμένης εταιρείας”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ελένη Αυλωνίτου – Πού οδεύει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κακλαμάνης: Παραφωνία από την ΕΕ η μη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άγρια επίθεση από κουκουλοφόρους σε μητέρα τριών παιδιών στην Πάτρα: Τη χτύπησαν και την έριξαν σε χαντάκι