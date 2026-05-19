Εργασίες καθαρισμού ερείσματος και αποψίλωσης δέντρων στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Όρια Ν. Καβάλας από σήμερα

Εργασίες καθαρισμού ερείσματος – αποψίλωση δέντρων επί της Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκης – Όρια Ν. Καβάλας θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται από σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης στις 07:30 π.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελούνται επί του ερείσματος, εκατέρωθεν της οδού τμηματικά, από την έξοδο του οικισμού Γερακαρού έως τη 2η διασταύρωση Λαγκαδικίων.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

