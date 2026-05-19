Μουτίδου σε Λιάγκα: Κι εσύ κοροϊδεύεις τον κόσμο, η κοροϊδία δε γίνεται μόνο όταν σε πληρώνει ο λαός στην ΕΡΤ

Η Eurovision 2026 και ο Ακύλας βρίσκονται στην κορυφή της lifestyle επικαιρότητας, 3 μέρες μετά τον τελικό, στον οποίο η Ελλάδα κατέλαβε την δέκατη θέση. Οι δηλώσεις που έκαναν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης σχετικά με την τηλεθέαση της ΕΡΤ, προκάλεσαν το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα μέσα από την εκπομπή του. Αιχμηρό σχόλιο για τον παρουσιαστή του ΑΝΤ1, όμως, έκανε το μεσημέρι της Τρίτης η Σοφία Μουτίδου μέσα από το Real View.

Όταν πήρε τον λόγο η Σοφία Μουτίδου για να σχολιάσει το απόσπασμα από το Πρωινό, είπε τα εξής:

«Στη φράση την οποία λέει ο Λιάγκας “Σας κοροϊδεύουν, σας τρώνε τα λεφτά”, συγγνώμη κιόλας, είναι μια ρητορική που αν με ρωτήσεις εμένα, κι εσύ κοροϊδεύεις τον κόσμο, εγώ το λέω προσωπική άποψη. Δηλαδή, η κοροϊδία δε γίνεται μόνο όταν σε πληρώνει ο λαός μέσο κάποιου φόρου που έρχεται για το κρατικό κανάλι. Η κοροϊδία έρχεται και από ιδιωτικά κανάλια, ιδιωτικές περσόνες, κατά μόνας, από το youtube, από το Spotify… Μπορεί να σε κοροϊδέψει κάποιος, να κάνει κωλοτούμπα ή να λέει ό,τι να ‘ναι, είτε πληρώνεται από την τσέπη του καμεραμάν και τη δική μου είτε όχι».

Στη συνέχεια, η Σοφία Μουτίδου επισήμανε πως ο Γιώργος Λιάγκας άλλαξε άποψη στην πορεία για τον Ακύλα. Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Την πρώτη μέρα ο Λιάγκας είχε πει ότι ο Ακύλας θα βγει πρώτος. Αυτός δεν έλεγε ότι είναι καταπληκτική η ΕΡΤ; Μέρα πρώτη λέει φοβερός ο Ακύλας θα σκίσει και η ΕΡΤ φανταστική. Μέρα τρίτη λέει καλά δεν ντρέπεστε… Δεν καταλαβαίνω».

