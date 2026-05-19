Κέρκυρα: Σοβαρό τροχαίο με γουρούνα – Τραυματίστηκαν πατέρας και γιος, σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας
Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Βόρεια Κέρκυρα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τετράτροχη μηχανή τύπου «γουρούνα» εξετράπη της πορείας της στον επαρχιακό δρόμο Σιδαρίου-Κασσιόπης.
Οι τραυματίες, πατέρας και γιος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση ο πατέρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.