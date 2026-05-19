Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα διόδια των Μαλγάρων – Διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (19/5) στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 17:20. Η φωτιά ξέσπασε στα πρανή του δρόμου.
Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα έξι οχήματα με 20 πυροσβέστες.
Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη για 24 λεπτά, από τις 18:00 έως τις 18:24, λόγω του έντονου καπνού από καθώς ήταν χαμηλή η ορατότητα, αλλά αυτή την ώρα διεξάγεται κανονικά.
