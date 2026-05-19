Θεσσαλονίκη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τραυματιοφορέα και συγγενή ασθενούς στον “Άγιο Δημήτριο” – Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τρίτης (19/5), έφερε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει πως στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος” Θεσσαλονίκης τραυματιοφορέας παρέλαβε σήμερα το πρωί από τα Επείγοντα ασθενή προκειμένου να τη μεταφέρει στην Ουρολογική κλινική για νοσηλεία, συνοδεία της κόρης της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, στο ασανσέρ ο τραυματιοφορέας μάζεψε τα χέρια της ασθενούς για να μη γίνει ατύχημα κατά το κλείσιμο της καμπίνας. Η ασθενής δυσανασχέτησε για λίγο και η κόρη της άρχισε να τον βρίζει. Για να αποφύγει το επεισόδιο, ο τραυματιοφορέας φέρεται να ζήτησε από συνάδελφό του να τη μεταφέρει στο δωμάτιο νοσηλείας.

Ο κ. Γιαννάκος αναφέρει πως, αμέσως μετά, η κόρη αντίκρισε τον πρώτο τραυματιοφορέα στο διάδρομο: “Άρχισε να τον κυνηγάει, να τον βρίζει, του έσκισε τη μπλούζα, τον κτύπησε, τον γρατσούνισε στο πρόσωπο χωρίς αυτός να αντιδράσει”, σημειώνει, για να διευκρινίσει:

“Παρενέβησαν άλλοι εργαζόμενοι. Η ίδια παραπάτησε ενώπιον πολλών μαρτύρων και κτύπησε ελαφρά στο κεφάλι. Ήρθε η αστυνομία. Κλήθηκε ασθενοφόρο και την μετέφερε στο ΑΧΕΠΑ. Ο τραυματιοφορέας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και η εγγονή της ασθενούς, που δεν ήταν παρούσα στο συμβάν, υπέβαλε μήνυση στο τραυματιοφορέα για εξύβριση”.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο τραυματιοφορέας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κρατητήριο για να περάσει αυτόφωρο.

Ο κ. Γιαννάκος καταλήγει: «Η διοίκηση του νοσοκομείου με τον νομικό σύμβουλο στο πλευρό του τραυματιοφορέα. Δεν είναι δυνατόν ένας συνάδελφος λίγο πριν τη σύνταξη που δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα στην υπηρεσιακή του καριέρα να τρώει ξύλο, βρισιές, γρατσουνιές και να βρίσκεται στο κρατητήριο και θα περάσει αυτόφωρο».