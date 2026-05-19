Bloomberg: Το ΝΑΤΟ έτοιμο να εμπλακεί στην Μέση Ανατολή – Εξετάζει στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Το ενδεχόμενο αποστολής του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, εξετάζει πλέον σοβαρά η Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με πιθανή στρατιωτική συνδρομή σε εμπορικά πλοία στην περιοχή, σε περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ δεν επαναλειτουργήσουν έως τις αρχές Ιουλίου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η πρόταση φαίνεται να κερδίζει έδαφος μεταξύ αρκετών κρατών-μελών της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη η απαιτούμενη ομοφωνία για την ενεργοποίηση μιας τέτοιας αποστολής.

Διπλωματικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ εμφανίζονται θετικές στην προοπτική μιας ναυτικής επιχείρησης με στόχο την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Ωστόσο, ορισμένες κυβερνήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα το ενδεχόμενο βαθύτερης εμπλοκής της Συμμαχίας στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν.

Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, με τα Στενά του Ορμούζ να εξελίσσονται σε κορυφαίο ζήτημα ασφαλείας και ενεργειακής σταθερότητας για τη Δύση.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιχειρησιακής εμπλοκής της Συμμαχίας στην περιοχή.

«Πρώτα έρχεται η πολιτική κατεύθυνση και στη συνέχεια ο επίσημος σχεδιασμός», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Το σκέφτομαι; Απολύτως».

Μια πιθανή αποστολή του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ θα σηματοδοτούσε σημαντική αλλαγή στη μέχρι σήμερα στάση της Συμμαχίας απέναντι στη σύγκρουση με το Ιράν.

Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες χώρες-μέλη υποστήριζαν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στην περιοχή θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο μετά το τέλος των εχθροπραξιών και στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διεθνούς συνασπισμού, ο οποίος θα περιλάμβανε και κράτη εκτός ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ενεργειακή αναταραχή φαίνεται να μεταβάλλει τα δεδομένα.

Ο αποκλεισμός του Ορμούζ προκαλεί εκτίναξη στις τιμές ενέργειας

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ -από όπου διέρχεται σχεδόν το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)- έχει προκαλέσει εκτίναξη των τιμών ενέργειας και επιδείνωση των προβλέψεων για την παγκόσμια οικονομία.

Παραμένει πάντως ασαφές με ποιον τρόπο το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να διασφαλίσει αποτελεσματικά την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Πρόσφατη αμερικανική επιχείρηση με αντίστοιχο στόχο ανεστάλη μέσα σε λίγες ημέρες, παρά τη σημαντική στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το Ιράν προχώρησε στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών στα τέλη Φεβρουαρίου.

Από τότε, το ζήτημα έχει εξελιχθεί σε σημείο έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν άμεσα σε στρατιωτική επιχείρηση για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του απέναντι στη στάση αρκετών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ασκώντας ιδιαίτερη πίεση στη Γερμανία και σε άλλα κράτη που επιδιώκουν να αποφύγουν περαιτέρω στρατιωτική εμπλοκή.

Η ένταση αυτή επιδεινώθηκε μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να ανακοινώσει την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, κίνηση που ερμηνεύθηκε από ορισμένους ως μήνυμα δυσαρέσκειας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, ακόμη και χώρες που σήμερα αντιδρούν σε μια αποστολή της Συμμαχίας στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να μεταβάλουν τη στάση τους, εφόσον συνεχιστεί ο αποκλεισμός και επιδεινωθούν οι οικονομικές επιπτώσεις.

Ορισμένα κράτη-μέλη, όπως η Ισπανία, έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η Μαδρίτη μάλιστα απαγόρευσε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο και τις στρατιωτικές της βάσεις για επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

Παράλληλα, οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ έχουν επιτρέψει διακριτικά τη χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών για την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις των συμμάχων.

Την ίδια στιγμή, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο επεξεργάζονται ξεχωριστό σχέδιο για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης, ενώ αρκετές χώρες έχουν ήδη μεταφέρει ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στην περιοχή ενόψει πιθανών εξελίξεων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι ΗΠΑ δεν έχουν καταθέσει επίσημο αίτημα για ενεργοποίηση νατοϊκής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ, αν και οι σχετικές συζητήσεις φαίνεται να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική στο εσωτερικό της Συμμαχίας.