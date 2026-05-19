MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εξώδικο σε ηλικιωμένο στην Κρήτη για χρέη 270.000 ευρώ

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύσκολες στιγμές βιώνει ένας ηλικιωμένος στην Κρήτη, καθώς έλαβε εξώδικο για χρέη και πρέπει άμεσα να πληρώσει το συνολικό ποσό των 270.000 ευρώ.

Το εξώδικο αφορά χρέη των δύο κορών του άνδρα, καθώς ο ίδιος μπήκε ως εγγυητής. Ο ηλικιωμένος αδυνατεί αντικειμενικά να καλύψει το συγκεκριμένο χρέος και κατέφυγε για νομική υποστήριξη στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Το patris.gr αναφέρει ότι το εξώδικο επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή και περιλαμβάνει προειδοποιήσεις για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Σύμφωνα με την καταγγελία της Ένωσης, το έγγραφο συνοδευόταν από λίστα συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων της Αθήνας, γεγονός που ενέτεινε το αίσθημα πίεσης προς τον χαμηλοσυνταξιούχο.

Η πλευρά των καταναλωτών υπογραμμίζει πως η συγκεκριμένη ενέργεια από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων έρχεται σε σύγκρουση με τις υφιστάμενες δικαστικές ρυθμίσεις των κύριων οφειλετών. Πιο συγκεκριμένα, οι κόρες του ηλικιωμένου έχουν ήδη υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη (Ν. 3869/2010).

Όπως αναφέρει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οι δύο δανειολήπτριες τηρούν με απόλυτη συνέπεια τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Τα δεδομένα της οικονομικής πραγματικότητας του συνταξιούχου αποτυπώνουν τα εξής στοιχεία:

Τρέχουσες οφειλές: Καταβάλλει ήδη μηνιαίως το ποσό των 500 ευρώ συνολικά (200 και 300 ευρώ αντίστοιχα) από τη σύνταξή του για τα δάνεια των παιδιών του, βάσει των δικαστικών αποφάσεων.

Συνολική περιουσία: Η αξία των περιουσιακών του στοιχείων δεν υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ.

Κοινωνική κατάσταση: Πρόκειται για συνταξιούχο γήρατος με περιορισμένους πόρους, του οποίου το εναπομείναν εισόδημα μετά τις κρατήσεις δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης.

Το νομικό τμήμα της Ένωσης εξετάζει την υπόθεση, επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας των εγγυητών που πλήττονται από πρακτικές ακραίας πίεσης, ειδικά όταν οι πρωτοφειλέτες συμμορφώνονται με τις δικαστικές ρυθμίσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Χάρης Βαρθακούρης: Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013, μετά κάηκε το σπίτι μας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

“Σείστηκε” το Σύνταγμα στην αλλαγή φρουράς: Εύζωνες με ποντιακή φορεσιά τίμησαν τα 107 χρόνια από την Γενοκτονία – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Δημογλίδου: Πώς εξαρθρώθηκε η οικογενειακή μαφία στην Κρήτη που τρομοκρατούσε κατοίκους από το 2021

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πώς να απαλλαγείτε από τη μούχλα στο μπάνιο και να την αποτρέψετε οριστικά

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Εκδηλώσεις στον Δ. Ωραιοκάστρου για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου