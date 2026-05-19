Εξώδικο σε ηλικιωμένο στην Κρήτη για χρέη 270.000 ευρώ

Δύσκολες στιγμές βιώνει ένας ηλικιωμένος στην Κρήτη, καθώς έλαβε εξώδικο για χρέη και πρέπει άμεσα να πληρώσει το συνολικό ποσό των 270.000 ευρώ.

Το εξώδικο αφορά χρέη των δύο κορών του άνδρα, καθώς ο ίδιος μπήκε ως εγγυητής. Ο ηλικιωμένος αδυνατεί αντικειμενικά να καλύψει το συγκεκριμένο χρέος και κατέφυγε για νομική υποστήριξη στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Το patris.gr αναφέρει ότι το εξώδικο επιδόθηκε μέσω δικαστικού επιμελητή και περιλαμβάνει προειδοποιήσεις για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Σύμφωνα με την καταγγελία της Ένωσης, το έγγραφο συνοδευόταν από λίστα συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων της Αθήνας, γεγονός που ενέτεινε το αίσθημα πίεσης προς τον χαμηλοσυνταξιούχο.

Η πλευρά των καταναλωτών υπογραμμίζει πως η συγκεκριμένη ενέργεια από την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων έρχεται σε σύγκρουση με τις υφιστάμενες δικαστικές ρυθμίσεις των κύριων οφειλετών. Πιο συγκεκριμένα, οι κόρες του ηλικιωμένου έχουν ήδη υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη (Ν. 3869/2010).

Όπως αναφέρει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οι δύο δανειολήπτριες τηρούν με απόλυτη συνέπεια τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Τα δεδομένα της οικονομικής πραγματικότητας του συνταξιούχου αποτυπώνουν τα εξής στοιχεία:

Τρέχουσες οφειλές: Καταβάλλει ήδη μηνιαίως το ποσό των 500 ευρώ συνολικά (200 και 300 ευρώ αντίστοιχα) από τη σύνταξή του για τα δάνεια των παιδιών του, βάσει των δικαστικών αποφάσεων.

Συνολική περιουσία: Η αξία των περιουσιακών του στοιχείων δεν υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ.

Κοινωνική κατάσταση: Πρόκειται για συνταξιούχο γήρατος με περιορισμένους πόρους, του οποίου το εναπομείναν εισόδημα μετά τις κρατήσεις δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης.

Το νομικό τμήμα της Ένωσης εξετάζει την υπόθεση, επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας των εγγυητών που πλήττονται από πρακτικές ακραίας πίεσης, ειδικά όταν οι πρωτοφειλέτες συμμορφώνονται με τις δικαστικές ρυθμίσεις.