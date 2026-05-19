MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 καταναλωτές σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο τμήμα της οδού Κεφαλληνίας άνω της 26ης Οκτωβρίου έως την οδό Γεωργ. Ανδρέου, τμήμα της οδού Γεωργ. Ανδρέου από τη συμβολή της με την οδό Κεφαλληνίας και με φορά προς την οδό Πηγάσου και τμήμα της Γεωργ. Ανδρέου ανάμεσα στις συμβολές της με τις οδούς Πηγάσου και Ερμιόνης, καθώς και παρακείμενες οδοί όλων των παραπάνω.

Επιπλέον, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 08:00 μέχρι τις 14:30 σε περιοχή της Χαλάστρας. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές στις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγ. Αθανασίου, Καμπανίας, Ρήγα Φεραίου, Κουλακιώτη, Π. Μελά, Δημοκρίτου, Μάρκου Μπότσαρη, Οδυσσέα Ελύτη, Μακεδονομάχων και τυχόν πλησίον καταναλωτές.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπόμπες σε διερχόμενα ΙΧ – Δείτε βίντεο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην Επανομή, το πέταξαν δίπλα σε κάδο σκουπιδιών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

“My winner”: Ο Αντετοκούνμπο αποθεώνει τον Ακύλα για τη Eurovision

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 43 λεπτά πριν

Εργασίες καθαρισμού ερείσματος και αποψίλωσης δέντρων στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Όρια Ν. Καβάλας από σήμερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε το κοινωνικό κράτος από σύνθημα, σε πράξη

ΠΑΙΔΕΙΑ 1 λεπτό πριν

Σπάνια τεκμήρια για τον Αριστοτέλη και τον Γαληνό του ΑΠΘ θα εκτεθούν στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum