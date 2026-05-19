Τρεις αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμανία

Σωστικά συνεργεία αναζητούν τρεις αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε χθες Δευτέρα στην πόλη Γκέρλιτς της ανατολικής Γερμανίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πρόκειται για «δύο γυναίκες, ηλικίας 25 και 26 ετών, ρουμανικής υπηκοότητας, και έναν 47χρονο άνδρα γερμανικής και βουλγαρικής υπηκοότητας», διευκρίνισε η αστυνομία, συμπληρώνοντας πως τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται.

H Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου.

Διασώστες χτενίζουν την περιοχή με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, αναζητώντας σημάδια ζωής στα χαλάσματα, καθώς η χρήση βαρέων μηχανημάτων στο σημείο κρίνεται επικίνδυνη.

«Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται ακατάπαυστα», αναφέρει η δημοτική αρχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι τη νύχτα.

Αρχικά είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι άλλοι δύο ένοικοι του κτιρίου. Διαπιστώθηκε όμως ότι είχαν βγει για περίπατο τη στιγμή της κατάρρευσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild.

Η πόλη Γκέρλιτς, στο ανατολικό άκρο της Γερμανίας, κοντά στα πολωνικά σύνορα, είναι γνωστή για τα ιστορικά της κτίρια, που χρησιμοποιούνται συχνά σε κινηματογραφικές παραγωγές.