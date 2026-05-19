Τραγωδία στην Ισπανία: Μεσίτρια έπεσε από σοφίτα ενώ έδειχνε σπίτι σε πιθανούς αγοραστές και σκοτώθηκε

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (15/05), όταν μία 55χρονη μεσίτρια έχασε τη ζωή της στο χωριό Chite, κοντά στη Γρανάδα, στην Ισπανία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του The Spanish Eye, η Danielle Gouwens έδειχνε ένα σπίτι σε πιθανούς αγοραστές, όταν ξαφνικά έπεσε από ύψος 1,8 μέτρων μέσα από το άνοιγμα μιας σοφίτας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου και ενός ιατρικού ελικοπτέρου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Virgen de las Nieves της Γρανάδας, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πώς ακριβώς έπεσε μέσα από τη σοφίτα. Η γυναίκα ζούσε στην περιοχή εδώ και αρκετά χρόνια και εργαζόταν στην αγορά και πώληση κατοικιών κυρίως με ξένους πελάτες. Όσοι την ήξεραν τη χαρακτήριζαν ως «πολύ αγαπητή» και μία «καλοσυνάτη ψυχή».

Ισπανία

