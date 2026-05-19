Σταμάτης Γονίδης: Η ζωή μου, άμα θα γίνει βιβλίο, θα είναι αυστηρώς ακατάλληλη

Τον γνωστό τραγουδιστή προσέγγισαν οι δημοσιογράφοι στην παρουσίαση βιβλίου «Τικ Τακ Έρχεται!» του συγγραφέα Ευάγγελου Πούλιου, που πραγματοποιήθηκε στο «Ωδείο Αθηνών».

Αν και ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος ο Σταμάτης Γονίδης δεν απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και συγκεκριμένα σε ότι είχε να κάνει με τη Eurovision.

Σταμάτης Γονίδης: «Όχι ακόμα, μελλοντικά μπορεί»

Οι δηλώσεις του τραγουδιστή προβλήθηκαν από την εκπομπή «Happy Day». Ο καλλιτέχνης αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμμετοχή του Akylas στη Eurovision. Όταν οι δημοσιογράφοι του έκαναν τη σχετική ερώτηση, εκείνος γύρισε την πλάτη στις κάμερες και απομακρύνθηκε.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει σκεφτεί να γράψει ο ίδιος κάποιο βιβλίο για τη ζωή του, απάντησε: «Όχι ακόμα, μελλοντικά μπορεί». Σε επόμενη ερώτηση για το αν θα ήθελε η ζωή του να γίνει βιβλίο, ο τραγουδιστής είπε: «Η ζωή μου, άμα θα γίνει βιβλίο, θα είναι αυστηρώς ακατάλληλη».

Το μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 2000

Ο Σταμάτης Γονίδης έχει γράψει στίχους και μουσική τόσο για δικά του κομμάτια όσο και για άλλους καλλιτέχνες, αλλά έχει γράψει και ένα βιβλίο, όχι αυτοβιογραφία, αλλά ένα μυθιστόρημα τον «Ιπτάμενο λαγό» που είχε κυκλοφορήσει το 2000.

Μάλιστα ο τραγουδιστής-συγγραφέας, είχε πει πως το συγκεκριμένο βιβλίο το έγραψε μέσα σε ένα βράδυ: «Τον “Ιπτάμενο Λαγό” τον έγραψα σε ένα βράδυ. Ο καλλιτέχνης πρέπει να αγαπάει και να συγχωρεί διπλά. Μεγαλώνοντας καταλαβαίνεις ότι αυτά που έχεις πάρει είναι δώρα από τον Θεό και τον κόσμο. Οφείλεις να είσαι πιο πνευματικός και να λες την αλήθεια. Γιατί ο Χριστός δεν είπε ποτέ ψέματα. Άργησα να τον γνωρίσω, αλλά ήταν η κατάλληλη στιγμή».