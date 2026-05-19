Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Ερντογάν: “Η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο”, λέει η πρόεδρος της ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με μία ανάρτησή της στο Χ.

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάρτησή της: «η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή», ενώ πρόσθεσε ότι «η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν».

«Συζητήσαμε επίσης το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου και το Κυπριακό. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν.

Αναλυτικά η ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο @RTErdogan.

Η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή.

Τα συμφέροντά μας συμπίπτουν: η διατήρηση ανοιχτών εμπορικών οδών, η ροή ενέργειας και η σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά σε αυτές τις προτεραιότητες.

Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Συζητήσαμε, επίσης, για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό ζήτημα. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.

Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σε όλα τα στάδια».

