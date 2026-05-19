MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Θανάση Τσαλταμπάση: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ιδιαίτερες δύσκολες ώρες βιώνει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η οικογένειά του, διότι «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση σήμερα Τρίτη, μέσω του λογαριασμού του στο Instagram. Ο Θανάσης Τσαλταμπάρης έκανε μία σπαρακτική ανάρτηση στο Instagram για να αποχαιρετίσει τον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή του.

Επίσης, ο γνωστός καλλιτέχνης δημοσίευσε μια φωτογραφία του πατέρα του.

«Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα… Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις την έξοδο…

Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι… Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα… Θα σ’ αγαπάμε πάντα… Θα σ’ αγαπώ πάντα…

Υ. Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία… Ήσουν μέσα στην ευτυχία… Έτσι θα σε θυμάμαι…», έγραψε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

Θανάσης Τσαλταμπάσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Καρυστιανού και Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου – Να καταθέσει την υποτιθέμενη “εντολή” για τη δημιουργία κόμματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Επιχείρηση διάσωσης δύο 13χρονων στον Άραχθο

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Σταμάτης Γονίδης: Αν η ζωή μου γίνει βιβλίο θα είναι αυστηρώς ακατάλληλο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Ρόδος: Συγκλονίζει ο αδερφός της 57χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο – “Χάσαμε δύο αγαπημένα πρόσωπα που δεν έφταιγαν”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική για υποκλοπές τις επόμενες ημέρες στη Βουλή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: Πρόταση Αγγελούδη για Πάρκο Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων