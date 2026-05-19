Έλενα Ράπτη: Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Στην ημερίδα του Οργανισμού EQUAL SOCIETY, με τη συμμετοχή του Κέντρου Εριφύλη, για την παρακολούθηση και ενίσχυση των πολιτικών εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, μίλησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Κατά την τοποθέτησή της, υπογράμμισε ότι η καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα δημοκρατίας, ισότητας και προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Έλενα Ράπτη παρουσίασε το ολοκληρωμένο δίκτυο δομών και υπηρεσιών που διαθέτει το Υπουργείο για τη στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας, με τη λειτουργία της Γραμμής SOS 15900, των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε καινοτόμα εργαλεία και συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί για την άμεση προστασία και υποστήριξη των θυμάτων, όπως το Panic Button, το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου, το μνημόνιο συνεργασίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για την έκτακτη φιλοξενία γυναικών θυμάτων βίας, καθώς και η συνεργασία με την Uber Hellas για την ασφαλή μετακίνησή τους από και προς τις δομές.

Κλείνοντας, η Έλενα Ράπτη τόνισε ότι η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών αποτελεί συλλογική ευθύνη, επισημαίνοντας πως μόνο μέσα από συνεργασία, συνέπεια και μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή βίας μπορεί να διαμορφωθεί μια κοινωνία ασφάλειας, ισότητας και αξιοπρέπειας για κάθε γυναίκα.