Οσμή αερίου στην Αττική: “Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή” λέει το υπ. Προστασίας του Πολίτη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική από το μεσημέρι της Τρίτης (19/05) μετά από αναφορές για έντονη οσμή αερίου σε πολλές περιοχές.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επισημαίνει πως μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή αερίου. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών.

«Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής.

Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.

Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.