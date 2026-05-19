MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα-Καρυστιανού: “Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού «δεν είναι το κριτήριο θα μας στηρίξει ή όχι ο κόσμος. Παίζουμε σε άλλο γήπεδο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ υπογράμμισε ότι «οφείλουμε να απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας. Η επιτυχία ή μη της κυβέρνησης εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα όλων ημών».

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και στα εκκολαπτόμενα κόμματα όπως αυτό του Αλ. Τσίπρα και της Μ. Καρυστιανού, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε αρχικά ότι «βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο, να μοιράζουν ο ένας περισσότερα λεφτά από τον άλλο και υπογράμμισε ότι «όταν βγάλουν τα προγράμματά τους που θα είναι κοστολογημένα από το Γενικό λογιστήριο του Κράτους βάση νόμου, εκεί θα κάνουμε ταμείο».

«Μέχρι τότε, λέω ότι όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου» σχολίασε ο ίδιος.

«Ο κ. Τσίπρας έκανε τα αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε»

Τραγική χαρακτήρισε την εμπειρία της διακυβέρνησης του Αλ. Τσίπρα για τους πολίτες, ο Π. Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι «η ελληνική κοινωνία του έδωσε με δημοκρατικές διαδικασίες το τιμόνι της χώρας και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία και έκανε τα αντίθετα από αυτά που είχε υποσχεθεί».

«Έβαλε περίπου 30 ίσως και παραπάνω νέους φόρους ή αύξησε φόρους, αποφυλάκισε το βαρύ έγκλημα ,μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης και συνέτεινε και εκείνος ώστε να συνεχίσουν να φεύγουν με αποτέλεσμα να φτάσουν τις 700.000 οι Έλληνες στο εξωτερικό» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Βίντεο – ντοκουμέντο: Κύκλωμα στις φυλακές Κορυδαλλού κακοποιούσε κρατούμενους ζητώντας χρήματα από τις οικογένειές τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Καρυστιανού: Στο κόμμα της και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος – “Έρχομαι κι εγώ, με τη νίκη παιδιά”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Η ΑΑΔΕ κατάσχεσε λαθραία καπνικά και σφαίρες στην Μυτιλήνη –  Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Σύγκρουση Γεωργιάδη-Σαλμά στη Βουλή: “Είστε άσχετος ή εκπρόσωπος συγκεκριμένης εταιρείας”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 5 ετών με αναστολή στον οδηγό νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο μοτοσικλετιστή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αναστάτωση στην Αμαλιάδα: Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα – Δείτε εικόνες