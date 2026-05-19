Μαρινάκης για Τσίπρα-Καρυστιανού: “Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου”

Τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού «δεν είναι το κριτήριο θα μας στηρίξει ή όχι ο κόσμος. Παίζουμε σε άλλο γήπεδο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ υπογράμμισε ότι «οφείλουμε να απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας. Η επιτυχία ή μη της κυβέρνησης εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα όλων ημών».

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και στα εκκολαπτόμενα κόμματα όπως αυτό του Αλ. Τσίπρα και της Μ. Καρυστιανού, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε αρχικά ότι «βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο, να μοιράζουν ο ένας περισσότερα λεφτά από τον άλλο και υπογράμμισε ότι «όταν βγάλουν τα προγράμματά τους που θα είναι κοστολογημένα από το Γενικό λογιστήριο του Κράτους βάση νόμου, εκεί θα κάνουμε ταμείο».

«Μέχρι τότε, λέω ότι όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου» σχολίασε ο ίδιος.

«Ο κ. Τσίπρας έκανε τα αντίθετα από αυτά που υποσχέθηκε»

Τραγική χαρακτήρισε την εμπειρία της διακυβέρνησης του Αλ. Τσίπρα για τους πολίτες, ο Π. Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι «η ελληνική κοινωνία του έδωσε με δημοκρατικές διαδικασίες το τιμόνι της χώρας και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία και έκανε τα αντίθετα από αυτά που είχε υποσχεθεί».

«Έβαλε περίπου 30 ίσως και παραπάνω νέους φόρους ή αύξησε φόρους, αποφυλάκισε το βαρύ έγκλημα ,μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης και συνέτεινε και εκείνος ώστε να συνεχίσουν να φεύγουν με αποτέλεσμα να φτάσουν τις 700.000 οι Έλληνες στο εξωτερικό» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.