ΗΠΑ: Τραγικός θάνατος γυναίκας που έπεσε σε ανοιχτό υπόνομο βγαίνοντας από το αυτοκίνητό της

Μια γυναίκα 56 ετών σκοτώθηκε στη Νέα Υόρκη αφού πάρκαρε το αυτοκίνητό της στο Μανχάταν και βγαίνοντας έξω έπεσε σε έναν ανοιχτό υπόνομο, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο βάθος του υπονόμου, αργά το βράδυ της Δευτέρας. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μέχρι στιγμής όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη και «η έρευνα συνεχίζεται» ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα έπεσε σε βάθος τριών μέτρων.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σήμερα δείχνουν ένα μαύρο σταθμευμένο αυτοκίνητο, με την πόρτα του οδηγού να βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον υπόνομο, ο οποίος περιβάλλεται πλέον από φράγματα.

Η εταιρεία ενέργειας Con Edison, στην οποία ανήκει ο υπόνομος, εξέφρασε τη «βαθύτατη θλίψη της» για το δυστύχημα και ένας εκπρόσωπός της είπε ότι «ερευνάται το πώς συνέβη κάτι τέτοιο».

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του θύματος και η ασφάλεια παραμένει απόλυτη προτεραιότητά μας», πρόσθεσε.

