Σταμάτης Γονίδης: Αν η ζωή μου γίνει βιβλίο θα είναι αυστηρώς ακατάλληλο

Ο Σταμάτης Γονίδης μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μέχρι τη στιγμή που αποχώρησε αιφνιδιαστικά όταν η συζήτηση πήγε σε άλλο θέμα.

Ο γνωστός τραγουδιστής, πάντως, πρόλαβε να κάνει μια αποκαλυπτική δήλωση για τη ζωή του και το ενδεχόμενο να τη δει κάποτε να γίνεται βιβλίο.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει σκεφτεί να γράψει ο ίδιος κάποιο βιβλίο, ο Σταμάτης Γονίδης απάντησε: «Όχι ακόμα». Σε επόμενη ερώτηση για το αν θα ήθελε η ζωή του να γίνει βιβλίο, ο τραγουδιστής είπε: «Η ζωή μου… άμα θα γίνει βιβλίο, θα είναι αυστηρώς ακατάλληλη».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και ενώ οι δημοσιογράφοι επιχείρησαν να του κάνουν ερώτηση σχετικά με την φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026, ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε από τις κάμερες.