Τηλεφωνική Επικοινωνία Ρούμπιο-Γκουτέρες για Ιράν, επισιτιστική ασφάλεια και Έμπολα

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, προκειμένου “να συζητήσουν την προώθηση του οράματος του Προέδρου Τραμπ για έναν ΟΗΕ που θα επιστρέψει “στα βασικά και ουσιαστικά”, θα είναι πιο λιτός και περισσότερο υπόλογος, υποστηρίζοντας επίσης τα προσόντα του υφυπουργού Γεωργίας των ΗΠΑ, Λουκ Λίντμπεργκ, για να αναλάβει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ”.

Όπως αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, “ο Υπουργός Ρούμπιο σημείωσε ότι η ηγεσία του Λίντμπεργκ θα ενίσχυε τη διαφάνεια και τη διοίκηση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια”.

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε επίσης τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό της παράνομης ναρκοθέτησης και επιβολής διοδίων από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου Σχεδίου Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μπαχρέιν με τη στήριξη άλλων εταίρων του Κόλπου.

Υπογράμμισε “τη συντριπτική υποστήριξη ευρείας βάσης μελών του ΟΗΕ προς τις προσπάθειες αυτές”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση “οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις συντονισμένες και ολοκληρωμένες προσπάθειες ανταπόκρισης των Ηνωμένων Πολιτειών στην έξαρση του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα”.

