Χάρης Βαρθακούρης: Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013, μετά κάηκε το σπίτι μας

Για την πολύχρονη αποχή της οικογένειάς του από την Πάρο και τους λόγους που δεν κατάφερναν να επιστρέψουν στο νησί όλα αυτά τα χρόνια μίλησε ο Χάρης Βαρθακούρης, αναφερόμενος στην κοινή επίσκεψη το 2013, η οποία είχε σημαδευτεί από την πυρκαγιά στο σπίτι τους.

Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Τρίτη 19 Μαΐου στο «Happy Day» μιλώντας για τις διακοπές που έκανε πέρυσι το καλοκαίρι με την οικογένειά του στο νησί των Κυκλάδων, με τον πατέρα του Γιάννη Πάριο, τα αδέρφια, τη σύζυγο και τις κόρες του.

Αναφερόμενος στο διάστημα που είχε η οικογένεια να βρεθεί ξανά στην Πάρο, εξήγησε τι είχε συμβεί τα προηγούμενα χρόνια και πώς επηρέασαν οι συνθήκες τα καλοκαιρινά τους σχέδια: «Τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο ως οικογένεια ήταν το 2013. Δηλαδή, γιορτάσαμε εκεί τα πρώτα γενέθλια της μικρής μας κόρης. Το 2014, που θα μπορούσε να ήταν η επόμενη χρονιά που θα πηγαίναμε, το καλοκαίρι κάηκε το σπίτι μας. Είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί. Το 2015 παρ’ όλο που είχε περάσει ένας χρόνος, ήμασταν σε φάση ανασυγκρότησης και μας πήρε και δύο τρία χρόνια να επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Άρα, δεν είχαμε πολλή διάθεση και ψυχολογία για διακοπές».

Στη συνέχεια, ο Χάρης Βαρθακούρης περιέγραψε πώς άλλαξαν σταδιακά οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις και γιατί προτίμησε πιο εύκολα προσβάσιμους προορισμούς τα καλοκαίρια: «Μετά άρχισε να μου έρχεται δουλειά τα καλοκαίρια και συνειδητοποίησα ότι δεν με εξυπηρετεί ένας προορισμός ο οποίος, καλώς ή κακώς, προκειμένου να φύγω αν χρειαστεί, βασίζεται σε καράβι ή αεροπλάνο. Οπότε τι κάνω; Μετακομίζω στην Πάρο της γυναίκας μου. Η Πάρος της γυναίκας μου είναι η Επίδαυρος. Οδική πρόσβαση. Πολύ εύκολο να πας και να φύγεις».

Παράλληλα, ανέφερε πώς μια σύντομη επίσκεψή του στο νησί την προηγούμενη χρονιά λειτούργησε ως αφορμή για να πάρει την απόφαση να περάσει ένα καλοκαίρι στην Πάρο με μέλη της οικογένειάς του: «Θα σου πω τι έγινε, πώς και γιατί πήγαμε στην Πάρο φέτος. Έτυχε να πάω τον Ιούνιο, πέρσι, στην Πάρο για δέκα ώρες. Έφυγα με το πρώτο αεροπλάνο, άυπνος, πήγα στον Κριό, ο οποίος τυγχάνει να είναι κοντά στο σπίτι μου, κοιμήθηκα, με ξύπνησαν, τραγούδησα στο beach bar το μεσημέρι, επιτόπου πήρα ταξί, πήγα στο αεροδρόμιο και γύρισα. Όμως πήρα μυρωδιά Πάρου. Δηλαδή είδα τη διαδρομή… Καταρχάς είδα καινούργιο αεροδρόμιο».

Και πρόσθεσε περιγράφοντας τη στιγμή που πήρε την απόφαση να επιστρέψει με την οικογένειά του στο νησί: «Οπότε τη διαδρομή που έκανα από το αεροδρόμιο μέχρι να πάω στον Κριό, είδα ένα νησί το οποίο δεν το αναγνώρισα. Αλλά πήρα μυρωδιά. Και όταν γύρισα το απόγευμα σπίτι… Λέω: “Μωρό μου, πρέπει να πάμε στο νησί. Δεν είναι ότι έχουμε θέμα πού θα μείνουμε ή ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα”, και λέμε: “Φέτος θα πάρω πέντε – έξι μέρες άδεια από τον εαυτό μου και θα πάμε”. Και περάσαμε τόσο όμορφα».