Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός πεζοπόρος κοντά στο δάσος του Ρούβα

Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός 70χρονου στο δάσος του Ρούβα στην Κρήτη, καθώς κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στη σύζυγό του και άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας, γερμανικής καταγωγής, βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τη γυναίκα του για περίπατο, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Άμεσα ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος του αποδίδεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση.