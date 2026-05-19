MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός πεζοπόρος κοντά στο δάσος του Ρούβα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός 70χρονου στο δάσος του Ρούβα στην Κρήτη, καθώς κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στη σύζυγό του και άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας, γερμανικής καταγωγής, βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τη γυναίκα του για περίπατο, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Άμεσα ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος του αποδίδεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Πρέπει να φύγουν πάλι οι επιτροπές από τη Eurovision, φέτος ξεσάλωσαν

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τραμπ: Ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν – Η Τεχεράνη ικετεύει να κλείσει συμφωνία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Το πρόγραμμα “Προσωπικός Βοηθός” ενισχύεται με 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Παίκτης στον “Τροχό της Τύχης” διάλεξε τον τυχερό φάκελο και κέρδισε το αυτοκίνητο! – Δείτε το βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για μη προσέλευση του Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μαρία Ηλιάκη: Δεν πάω στις παιδικές χαρές, γιατί γίνομαι έξαλλη με αυτά που βλέπω