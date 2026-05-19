Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός πεζοπόρος κοντά στο δάσος του Ρούβα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός 70χρονου στο δάσος του Ρούβα στην Κρήτη, καθώς κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στη σύζυγό του και άφησε την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας, γερμανικής καταγωγής, βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τη γυναίκα του για περίπατο, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Άμεσα ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος του αποδίδεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στην προβλήτα του Ρίου – Εντοπίστηκε νεκρός
- “Σείστηκε” το Σύνταγμα στην αλλαγή φρουράς: Εύζωνες με ποντιακή φορεσιά τίμησαν τα 107 χρόνια από την Γενοκτονία – Δείτε εικόνες
- Στο Πεκίνο ο Πούτιν: Θερμή υποδοχή από τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών – Δείτε βίντεο