Εθνική Πορτογαλίας: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται για το 6ο Μουντιάλ της καριέρας του

Περίπου 20 ημέρες απέμειναν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η μία μετά την άλλη οι εθνικές ομοσπονδίες ανακοινώνουν τις τελικές επιλογές των προπονητών τους για τη σύνθεση της αποστολής.

Η Εθνική Πορτογαλίας ανακοίνωσε τη δική της λίστα με τους 26 ποδοσφαιριστές και εκεί φυσικά ξεχωρίζει το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος θα αγωνιστεί για 6η φορά στην τεράστια καριέρα του σ’ ένα Μουντιάλ (που είναι και ο μοναδικός τίτλος που δεν έχει κατακτήσει με τη χώρα του).

Από το 2006 (Γερμανία) ο CR7 δεν έχει χάσει διοργάνωση, ενώ οι… πρωτάρηδες σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι οι Ρικάρντο Βέλιο (Γκεντσλερμπιρλιγκί), Τόμας Αραούχο (Μπενφίκα) και Σάμουελ Κόστα (Μαγιόρκα).

Αναλυτικά η αποστολή της Πορτογαλίας:

Τερματοφύλακες: Ντιόγκο Κόστα (Πόρτο), Ζοσέ Σα (Γουλβς), Ρουί Σίλβα (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ρικάρντο Βέλιο (Γκεντσλερμπιρλιγκί).

Αμυντικοί: Ντιόγκο Νταλότ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ματέους Νούνες (Μάντσεστερ Σίτι), Νέλσον Σεμέδο (Φενέρμπαχτσε), Ζοάο Κανσέλο (Μπαρτσελόνα), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκονσάλο Ινάσιο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Ρενάτο Βέιγκα (Βιγιαρεάλ), Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι), Τομάς Αραούχο (Μπενφίκα).

Μέσοι: Ρούμπεν Νέβες (Αλ Χιλάλ), Σαμουέλ Κόστα (Μαγιόρκα), Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν), Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι).

Επιθετικοί: Ζοάο Φέλιξ (Αλ Νασρ), Φρανσίσκο Τρινκάο (Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Φρανσίσκο Κονσεϊσάο (Γιουβέντους), Πέδρο Νέτο (Τσέλσι), Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν), Γκονσάλο Γκέντες (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Γκονσάλο Ράμος (Παρί Σεν Ζερμέν), Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ Νασρ).

