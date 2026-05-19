Πάτρα: “Μου έσπασαν το τζάμι και μου επιτέθηκαν” – Η μαρτυρία της γυναίκας που δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα

Περιστατικό ληστείας σημειώθηκε προχθές στην περιοχή της Περιμετρικής της Πάτρας, κοντά στα σύνορα Νέου Σουλίου και Ριγανοκάμπου, με θύμα μια γυναίκα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Ανδριάνα Φωτακοπούλου, την ώρα που είχε σταματήσει το αυτοκίνητό της στη συμβολή των οδών Ρυακίου και Διακίδη, δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα. Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού και, αφού αφαίρεσαν την τσάντα της, της επιτέθηκαν.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να αντιδράσει, η γυναίκα τραυματίστηκε μετά από πτώση σε παρακείμενο χαντάκι. Οι δράστες, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, διέφυγαν περνώντας την Περιμετρική με κατεύθυνση προς τον κοντινό καταυλισμό.

Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου , η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση μίλησε στην εκπομπή Newsroom και τον Γιώργο Σιαδήμα για τα όσα έζησε χθες, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της.