ΠΑΣΟΚ για μη προσέλευση του Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

«Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είναι ενδεικτική της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφαση του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του.

Αναφέρει ότι «η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών δεν πείθει κανέναν» και πως «αντιθέτως, η απόφαση της αρχειοθέτησης είναι αυτή που έχει δημιουργήσει σε όλη την κοινωνία την αίσθηση της κατάργησης στην πράξη της διάκρισης των εξουσιών». Σχολιάζει ότι «δεν υπήρξαν αντίστοιχες ευαισθησίες, όταν αρνήθηκε να εξαιρεθεί ως πρώην εποπτεύων της ΕΥΠ και επέλεξε να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει, τέλος, ότι «ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης» και ότι «αυτή η παρακμή θα τελειώσει με την πολιτική αλλαγή».