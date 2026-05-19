Η αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας στο επίκεντρο πρωτοβουλίας του ΕΕΘ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.), στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον διαρκή στρατηγικό προσανατολισμό της διοίκησης του Ε.Ε.Θ. για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την προαγωγή της εθελοντικής προσφοράς και την ανάπτυξη δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό αποτύπωμα. Σε μια εποχή όπου οι ανάγκες για αποθέματα αίματος παραμένουν αυξημένες και διαρκείς, η ενίσχυση της κουλτούρας του εθελοντισμού και της κοινωνικής συμμετοχής αποτελεί βασικό πυλώνα υπεύθυνης συλλογικής δράσης.

Η μεγάλη ανταπόκριση μελών του Ε.Ε.Θ. και στελεχών του, επιβεβαίωσε έμπρακτα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζει τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Ε.Ε.Θ., κ. Κυριάκος Μερελής, ανέφερε «Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πράξεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική κοινότητα οφείλει να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στην κοινωνία και στις ανάγκες των πολιτών. Η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώσαμε έχει ουσιαστικό ανθρωπιστικό χαρακτήρα, που φιλοδοξούμε να ενισχύεται συνεχώς μέσα από τη συμμετοχή των μελών μας και των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και απέδειξαν έμπρακτα ότι η αλληλεγγύη παραμένει μία ζωντανή και διαχρονική αξία».

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στην αιμοδοσία, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για την άρτια συνεργασία, τον επαγγελματισμό και την πολύτιμη υποστήριξη της δράσης.

Το Ε.Ε.Θ. υπενθυμίζει ότι η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μία κορυφαία πράξη ενεργού πολίτη και κοινωνικής ευαισθησίας, που συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της επάρκειας αίματος και στη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να αναλαμβάνει και να υλοποιεί δράσεις κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον κοινωνικό του ρόλο και τη διαρκή στήριξή του προς την τοπική κοινωνία και τους πολίτες.