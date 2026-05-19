Στον Κ. Τασούλα ο Κ. Μητσοτάκης την Τετάρτη – Θα μιλήσει σε εκδήλωση για τα Μέσα Μεταφοράς στην Αθήνα

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί αύριο, Τετάρτη 20 Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συνάντηση θα γίνει στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Επίσης, στις 19.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα», στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων.