Δίκη Βαλυράκη: “Ο θάνατος προκλήθηκε από θλων και τέμνον όργανο” κατέθεσε ιατροδικαστής

Με την κατάθεση της δεύτερης ιατροδικαστή που μαζί με τον Νίκο Καλόγρηα, κλήθηκαν να εξετάσουν τη σορό του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη συνεχίστηκε σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την Χριστίνα Τσάκωνα στην έκθεση που συνέταξαν από κοινού κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο θάνατος του πρώην υπουργού στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας προκλήθηκε από θλων και τέμνον όργανο.

Η μάρτυρας σχολιάζοντας την αναφορά της προπέλας στην ιατροδικαστική έκθεση, ξεκαθάρισε ότι την συμπεριέλαβαν στις παρατηρήσεις και όχι στην αιτία θανάτου.

Διευκρίνισε δε ότι αυτό είναι έργο των πραγματογνωμόνων να εξηγήσουν τι κινήσεις κάνουν τα υδροπτέρυγα και οι προπέλες. «Εμείς ερευνούμε την αιτία θανάτου και όχι τις συνθήκες» ανέφερε η κυρία Τσάκωνα.

Η ίδια κατέθεσε ακόμη πως στο παρελθόν έχουν καταγραφεί ατυχήματα που προκλήθηκαν από προπέλα σκάφους, επισημαίνοντας ότι για να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο τραύμα στο κεφάλι απαιτείται μεγάλη κινητικότητα.

Σε ερώτηση σχετικά με τη δύναμη που μπορεί να ασκήσει μία προπέλα η ιατροδικαστής απάντησε ότι αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα.

Πάντως, σε ερώτηση για το αν το κοντάρι μπορεί να προκαλέσει τους μώλωπες, η μάρτυρας στην απάντησή της ήταν κατηγορηματική ότι οι μώλωπες θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν από χτύπημα με κοντάρι, καθώς υπήρχαν μώλωπες στο σώμα του Σήφη Βαλυράκη.

