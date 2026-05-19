Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στην προβλήτα του Ρίου – Εντοπίστηκε νεκρός

Τραγωδία σημειώθηκε στη δυτική προβλήτα του Ρίου της Πάτρας, καθώς ένας άνδρας έπεσε στη θάλασσα με το ΙΧ και δύτες τον ανέσυραν νεκρό.

Άγνωστο προς το παρόν παραμένει αν πρόκειται για ατύχημα, ή είχε προκύψει κάτι άλλο πριν βρεθεί στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει το tempo24, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμεναρχείου, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιβαίνοντες μέσα στο όχημα.