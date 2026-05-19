Με Σιάο η συνάντηση κορυφής του Άρη με τη Euroleague

Συνάντηση υψηλού επιπέδου για τον Άρη, καθώς λίγο πριν το Final Four της Euroleague (22-24/5) έχει προγραμματιστεί κατ’ ιδίαν συνάντηση των ανθρώπων της διοίκησης με τον CEO της Euroleague.

Συγκεκριμένα, την προσεχή Πέμπτη (21/05) ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Αγαπητός Διακογιάννης, ο τζέναραλ μάνατζερ, Νίκος Ζήσης, αλλά και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, θα συναντηθούν με τον Τσους Μπουένο στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει το metrosport.gr, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν για τη συνεργασία των δύο πλευρών, αλλά και όλα τα τεκταινόμενα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και φυσικά στο μέλλον.

Η Euroleague έχει εκφράσει αρκετές φορές την ικανοποίησή της για την κατάσταση στον σύλλογο, την οικονομική υγεία που αποπνέει, τη δυναμική του, ενώ αφουγκράζεται το όραμα και τις φιλοδοξίες που έχουν γεννηθεί με το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Στη συνάντηση αυτή έρχεται να προστεθεί και το όνομα του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος αρχικά ήταν προγραμματισμένο να μην είναι παρών. Πλέον, με την παρουσία δίνεται ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία σε αυτό το ραντεβού κορυφής για τους «κιτρινόμαυρους».

Ανάρρωση και προετοιμασία ενόψει του «τελικού» με την ΑΕΚ

Μέσα σε αυτή την εβδομάδα ο Άρης θα έχει ένα καλό διάστημα προετοιμασίας, ενώ παράλληλα δίνεται και ο χρόνος για να αναρρώσουν οι τραυματίες. Ο Μπράις Τζόουνς, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του Άρη στο Game 2 (28π., 9ασ.) υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα στην τέταρτη περίοδο, αλλά συνέχισε να παίζει, ενώ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί του πόδι.