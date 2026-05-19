Πολωνός υπουργός Άμυνας: Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στη Πολωνία

Η διαδικασία αναδιάταξης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για τη μείωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων στην Πολωνία, έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα X, ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

«Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την άμυνα και την ασφάλεια της Πολωνίας παραμένει αμετάβλητη», έγραψε επίσης μετά τη συνομιλία του με τον Πιτ Χέγκσεθ.