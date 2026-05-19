MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία σε Ισραήλ:  Να εξακριβωθεί άμεσα, αν υπήρξε χρήση βίας κατά των πολιτών που επέβαιναν στον στολίσκο για την Γάζα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ζήτησε από το Ισραήλ να εξακριβώσει άμεσα αν υπήρξε χρήση βίας κατά των πολιτών που επέβαιναν στα σκάφη της Global Sumud Flotilla, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι.

Η Ιταλίδα εκπρόσωπος της Flotilla Μαρία Έλενα Ντέλια, παράλληλα, δήλωσε ότι «χρησιμοποιήθηκαν όπλα κατά άοπλων πολιτών οι οποίοι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά και φορούσαν σωσίβια».

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες πριν ανέβουν στα πλοιάρια του στολίσκου και ότι το τελευταίο σαρανταοκτάωρο ετέθησαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης είκοσι εννέα, συνολικά, Ιταλοί πολίτες που ήταν μέλη της συγκεκριμένης αποστολής.

Ισραηλινή κορβέτα μεταφέρει τους ακτιβιστές στο λιμάνι της Ασντόντ. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, τέλος, οι ισραηλινές δυνάμεις, με τις νέες σημερινές επιχειρήσεις αναχαίτισαν το σύνολο των πλωτών μέσων της Global Sumud Flotilla.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιταλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκαν υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για “γρηγορόσημα” για άδειες διαμονής μεταναστών και κτήσης ιθαγένειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 ώρες πριν

Κόρινθος: Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Μαρινάκης: Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία η απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο και Διδυμότειχο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Δαμασκός: Ένας νεκρός στρατιώτης και τουλάχιστον 18 τραυματίες μετά από έκρηξη αυτοκινήτου έξω από το Υπ. Άμυνας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εξώδικο σε ηλικιωμένο στην Κρήτη για χρέη 270.000 ευρώ

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Μαρία Ηλιάκη: Δεν πάω στις παιδικές χαρές, γιατί γίνομαι έξαλλη με αυτά που βλέπω