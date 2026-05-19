Ιταλία σε Ισραήλ:  Να εξακριβωθεί άμεσα, αν υπήρξε χρήση βίας κατά των πολιτών που επέβαιναν στον στολίσκο για την Γάζα

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ζήτησε από το Ισραήλ να εξακριβώσει άμεσα αν υπήρξε χρήση βίας κατά των πολιτών που επέβαιναν στα σκάφη της Global Sumud Flotilla, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι.

Η Ιταλίδα εκπρόσωπος της Flotilla Μαρία Έλενα Ντέλια, παράλληλα, δήλωσε ότι «χρησιμοποιήθηκαν όπλα κατά άοπλων πολιτών οι οποίοι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά και φορούσαν σωσίβια».

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες πριν ανέβουν στα πλοιάρια του στολίσκου και ότι το τελευταίο σαρανταοκτάωρο ετέθησαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης είκοσι εννέα, συνολικά, Ιταλοί πολίτες που ήταν μέλη της συγκεκριμένης αποστολής.

Ισραηλινή κορβέτα μεταφέρει τους ακτιβιστές στο λιμάνι της Ασντόντ. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, τέλος, οι ισραηλινές δυνάμεις, με τις νέες σημερινές επιχειρήσεις αναχαίτισαν το σύνολο των πλωτών μέσων της Global Sumud Flotilla.

