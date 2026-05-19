Γ. Λοβέρδος από Θεσσαλονίκη: Είμαι υπερήφανος για τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας

Την ανάγκη συνεργασίας των φορέων της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας «για το κοινό καλό, για το καλό της πατρίδας μας και της κοινωνίας μας» ανέδειξε ο αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, συζητώντας στο Aristotle Innovation Forum για την καινοτομία, με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μάριο Παπαδόπουλο και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Κυριάκο Μερελή, υπό τον συντονισμό του εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ, Δημήτρη Παπαντώνη.

Ο κ. Λοβέρδος δήλωσε υπερήφανος για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, παρατηρώντας πως πολλές φορές η εικόνα για αυτά στην κοινωνία, μπορεί να διαστρεβλώνεται από ακραία γεγονότα όπως αυτά που συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

«Το πανεπιστήμιο είναι αυτό που συμβαίνει τώρα εδώ, είναι η διδασκαλία που γίνεται στις αίθουσες, στα εργαστήρια και όπου βρίσκεται η ακαδημαϊκή κοινότητα. Το πανεπιστήμιο είναι οι καθηγητές του, αλλά πάνω από όλα είναι οι φοιτητές του, καθώς όσο καλοί και αν είναι καθηγητές, αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι φοιτητές, δεν μπορεί να είναι καλό το πανεπιστήμιο», σημείωσε.

«Ακόμα και το Χάρβαρντ που μπορεί να έχει τους καλύτερους καθηγητές στον κόσμο δεν θα ήταν Χάρβαρντ αν δεν είχε τους φοιτητές του. Τα πανεπιστήμια δεν τα καθορίζουν οι καθηγητές, τα καθορίζουν οι φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετικό πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι εξαιρετικό πανεπιστήμιο. Γιατί προσπαθούν με πολύ λιγότερα μέσα από ό, τι έχει το Χάρβαρντ ή το Καίμπριτζ, να πετύχουν αυτά που πετυχαίνουν. Έχουν πετύχει πολλά και γι’ αυτό είμαι υπερήφανος για τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια πόλη -σταυροδρόμι πολιτισμών, κοινοτήτων, θρησκειών, σκέψης, πνεύματος. Έχει πετύχει τόσα αυτή η πόλη και μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα και σε αυτό πρέπει να συνεργαστούμε όλοι», σημείωσε ο υφυπουργός. Επισήμανε δε ότι η καινοτομία διαπερνά κάθε έκφανση της καθημερινότητας και του επιχειρείν, εξηγώντας πως «ό, τι και αν κάνεις, αν δεν προσαρμόζεσαι στους καιρούς και αν δεν κάνεις το καλύτερο, θα μείνεις πίσω».

«Κάθε χρόνο το Μάιο η Θεσσαλονίκη θα γίνεται ένας φορέας καινοτομίας, ένα σημείο συνάντησης. Αυτή ήταν η υπόσχεση η δική μας», σχολίασε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης και απευθυνόμενος στον κ. Λοβέρδο διατύπωσε την πρόταση «στο Σύνταγμα της Ελλάδας, στο άρθρο 2 να μπει η καινοτομία μέσα στις συνταγματικές υποχρεώσεις της πολιτείας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ