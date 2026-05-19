Νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στο 49ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας κοντά στην Αμμουδιά, όταν ξέσπασε φωτιά σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρει το agrinioress.gr, η φωτιά επεκτάθηκε στο φορτίο της νταλίκας, προκαλώντας υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που λίγο αργότερα έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η Πυροσβεστική διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες της φωτιάς.

