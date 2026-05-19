Νέα Υόρκη: Τραγικός θάνατος για 56χρονη – Πάρκαρε, άνοιξε την πόρτα και έπεσε σε φρεάτιο

Τη ζωή της έχασε μία 56χρονη οδηγός που έπεσε σε ακάλυπτο φρεάτιο στο Μιντάουν του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη.

Η άτυχη γυναίκα από την κομητεία Γουέστσεστερ στάθμευσε το SUV της κοντά στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και βγαίνοντας έπεσε στο φρεάτιο, σε βάθος περίπου 3 μέτρων.

Σύμφωνα με την New York Post, στο σημείο έσπευσαν διασώστες που εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα την ανέσυραν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

«Με θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι ένας πολίτης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε ανοιχτό φρεάτιο. Ερευνούμε το πώς συνέβη αυτό. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της γυναίκας, και η ασφάλεια παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο ιατροδικαστής θα προσδιορίσει την αιτία θανάτου της γυναίκας, ανέφερε η αστυνομία.

