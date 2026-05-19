Στο Πεκίνο ο Πούτιν: Θερμή υποδοχή από τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών – Δείτε βίντεο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα) στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, κατόπιν πρόσκλησης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Στο αεροδρόμιο, ο Ρώσος πρόεδρος αντάλλαξε θερμή χειραψία με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι.

Στρατιωτικό άγημα παρέμεινε σε στάση προσοχής, ενώ έφηβοι κυμάτιζαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες για να τον καλωσορίσουν.

Πρόκειται για την 25η επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς και για διεθνή και περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση και αναβάθμιση των σχέσεών τους.

